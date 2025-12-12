Pachuca.- La explosión de una pipa cargada con combustible mantiene el cierre de la autopista México–Tuxpan, a la altura de la caseta de San Alejo, en el municipio de Tulancingo, Hidalgo.

Se dio a conocer que el incidente ocurrió en el kilómetro 107, en el tramo Tejocotal–San Alejo, lo que ocasionó el cierre total de la carretera, así como una fuerte movilización de cuerpos de rescate y seguridad.

Explota pipa en la autopista, Mexico Tuxpan a la altura de Tulancingo Hidalgo. Foto: Especial.

El incendio derivado del percance obligó al cierre de la vía y a la desviación del tránsito vehicular hacia la carretera libre.

Además, se pidió extremar precauciones debido a que sobre la carretera se encuentran varias unidades de carga, al parecer una de ellas con gas

Cierre de la autopista Mexico-Tuxpan a la altura de la caseta de San Alejo, en Tulancingo, Hidalgo, por la explosión de una pipa cargada con combustible

