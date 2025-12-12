Más Información

Padres y normalistas de Ayotzinapa marchan en Chilpancingo; acusan impunidad por asesinatos y la desaparición de los 43

Padres y normalistas de Ayotzinapa marchan en Chilpancingo; acusan impunidad por asesinatos y la desaparición de los 43

Trump minimiza nuevas fotos con el pederasta Epstein publicadas por el Congreso; "no son gran cosa", dice

Trump minimiza nuevas fotos con el pederasta Epstein publicadas por el Congreso; "no son gran cosa", dice

Ordenan prisión preventiva al expresidente de Bolivia, Luis Arce, por presunta corrupción

Ordenan prisión preventiva al expresidente de Bolivia, Luis Arce, por presunta corrupción

Localizan a Yareth Alexandra, joven de 17 años privada de la libertad en Tecámac; la tenían escondida en una bocina

Localizan a Yareth Alexandra, joven de 17 años privada de la libertad en Tecámac; la tenían escondida en una bocina

FGR acusa a María Amparo Casar de uso ilícito de atribuciones por pensión vitalicia; comparecerá en el reclusorio Oriente

FGR acusa a María Amparo Casar de uso ilícito de atribuciones por pensión vitalicia; comparecerá en el reclusorio Oriente

Anuncian reducción de horarios en puertos de México; afectados solicitan reunión para analizar el impacto de esta medida

Anuncian reducción de horarios en puertos de México; afectados solicitan reunión para analizar el impacto de esta medida

Pachuca.- La cargada con combustible mantiene el cierre de la autopista México–Tuxpan, a la altura de la caseta de San Alejo, en el municipio de Tulancingo, .

Se dio a conocer que el incidente ocurrió en el kilómetro 107, en el tramo , lo que ocasionó el cierre total de la carretera, así como una fuerte movilización de cuerpos de rescate y seguridad.

Lee también:

Explota pipa en la autopista, Mexico Tuxpan a la altura de Tulancingo Hidalgo. Foto: Especial.
Explota pipa en la autopista, Mexico Tuxpan a la altura de Tulancingo Hidalgo. Foto: Especial.

El incendio derivado del percance obligó al cierre de la vía y a la desviación del tránsito vehicular hacia la carretera libre.

Además, se pidió extremar precauciones debido a que sobre la carretera se encuentran varias unidades de carga, al parecer una de ellas con gas

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]