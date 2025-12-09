Durante la noche del martes, oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) atendieron una agresión con disparos de arma de fuego registrada en un inmueble ubicado en la cerrada de Acalotenco, colonia San Sebastián, en la alcaldía Azcapotzalco, donde un hombre perdió la vida.

Hombre muere tras agresión con arma de fuego en la alcaldía Azcapotzalco; autoridades realizan diligencias. Foto: Valente Rosas

De acuerdo con los primeros reportes, dos sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta se aproximaron al sitio. Uno de ellos descendió del vehículo y abrió fuego de manera directa contra la víctima, para luego regresar con su cómplice y huir del lugar a toda velocidad.

Hombre muere tras agresión con arma de fuego en la alcaldía Azcapotzalco; autoridades realizan diligencias. Foto: Valente Rosas

Vecinos alertaron al número de emergencias tras escuchar las detonaciones. Minutos después, policías de la SSC arribaron al punto y localizaron al hombre tendido frente al inmueble, sin signos vitales. Los oficiales acordonaron la zona y notificaron al agente del Ministerio Público, quien ordenó las primeras diligencias y la intervención de los servicios periciales.

Hombre muere tras agresión con arma de fuego en la alcaldía Azcapotzalco; autoridades realizan diligencias. Foto: Valente Rosas

Personal especializado realizó el levantamiento del cuerpo y la recolección de indicios balísticos. En paralelo, la SSC informó que ya se lleva a cabo el análisis de las cámaras de videovigilancia cercanas, con el fin de identificar a los agresores y establecer su ruta de escape.

Hasta el momento, no se han revelado datos sobre la identidad del hombre asesinado ni los posibles móviles del ataque. Las investigaciones continúan.

