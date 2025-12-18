La jefa de Gobierno, Clara Brugada, reconoció a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) por el operativo contra extorsionadores que tuvo lugar la mañana de este jueves 18 de diciembre, en calles de la alcaldía Cuauhtémoc.

En su cuenta de X, la mandataria capitalina afirmó que se mantiene al tanto de la salida del elemento de la Policía que resultó lesionado en dicho operativo.

“Mi reconocimiento y agradecimiento a la @SSC_CDMX por el operativo llevado a cabo esta mañana contra extorsionadores. Su trabajo, compromiso y valentía son fundamentales para proteger a las y los habitantes de la capital. Me mantengo pendiente a la salud del policía que salió lesionado”, escribió.

Brugada Molina aseveró que en la CDMX la extorsión no tiene cabida ni espacio, pues se combate “con decisión, inteligencia y coordinación”.

“Seguimos firmes con la estrategia que definimos para enfrentar este delito de frente, proteger a las familias y respaldar a quienes trabajan todos los días con honestidad”, puntualizó.

Esta mañana, cuando la jefa de Gobierno se encontraba en la cuarta Reunión de Coordinación Interestatal contra el robo de vehículos, se reportó una balacera en la calle Río Ebro, en la colonia Cuauhtémoc, de la alcaldía homónima.

Tras dicha reunión, Brugada Molina anunció que se trabajará de manera conjunta entre los gobiernos de la CDMX, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala y el Estado de México, para combatir el delito de extorsión en la Zona Metropolitana.

