En caso de Raúl Rocha, FGR actúa apegada al debido proceso, asegura; dará información cuando esté disponible, dice

México limita a Google en el uso de Android en celulares; la Comisión Antimonopolio concluye que la práctica afecta la competencia

La “Ley Esposa” y el divorcio del PVEM con Morena en SLP; ¿en qué consiste?, aquí te explicamos

En SLP nunca ha existido una gobernadora y ahora hay una posibilidad real que así sea, asegura Ricardo Gallardo tras aprobación de "Ley Esposa"

TikTok acuerda vender su filial en EU, según medios; compradores son locales

Morena analiza disminución de pluris y elección popular de consejeros del INE: Monreal; serán revisadas en la reforma electoral, dice

El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), , felicitó y reconoció el trabajo de los oficiales que actuaron en la captura de seis sujetos señalados por , en calles de la alcaldía Cuauhtémoc.

“Quiero felicitar y reconocer a mis compañeros de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, de la Policía Metropolitana, de Proximidad y de Operaciones Especiales que intervinieron para detener a seis presuntos responsables del . En cuestión de segundos implementaron un dispositivo para salvaguardar la integridad de los denunciantes, de las demás personas en el lugar y la de ellos mismos”, escribió desde su cuenta de X.

También dijo que el trabajo de investigación de gabinete y en las calles de los efectivos de la SSC es básico para continuar desmantelando grupos delictivos y para proteger a la población.

Pablo Vázquez agradeció al personal que participó en la operación realizada en la colonia Cuauhtémoc la mañana de este jueves, por demostrar que la SSC es una institución sólida y que responde a las demandas de los capitalinos.

