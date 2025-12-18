El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), Pablo Vázquez Camacho, felicitó y reconoció el trabajo de los oficiales que actuaron en la captura de seis sujetos señalados por extorsión, en calles de la alcaldía Cuauhtémoc.

“Quiero felicitar y reconocer a mis compañeros de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, de la Policía Metropolitana, de Proximidad y de Operaciones Especiales que intervinieron para detener a seis presuntos responsables del delito de extorsión. En cuestión de segundos implementaron un dispositivo para salvaguardar la integridad de los denunciantes, de las demás personas en el lugar y la de ellos mismos”, escribió desde su cuenta de X.

También dijo que el trabajo de investigación de gabinete y en las calles de los efectivos de la SSC es básico para continuar desmantelando grupos delictivos y para proteger a la población.

Pablo Vázquez agradeció al personal que participó en la operación realizada en la colonia Cuauhtémoc la mañana de este jueves, por demostrar que la SSC es una institución sólida y que responde a las demandas de los capitalinos.

