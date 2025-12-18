Más Información
En caso de Raúl Rocha, FGR actúa apegada al debido proceso, asegura; dará información cuando esté disponible, dice
México limita a Google en el uso de Android en celulares; la Comisión Antimonopolio concluye que la práctica afecta la competencia
En SLP nunca ha existido una gobernadora y ahora hay una posibilidad real que así sea, asegura Ricardo Gallardo tras aprobación de "Ley Esposa"
El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), Pablo Vázquez Camacho, felicitó y reconoció el trabajo de los oficiales que actuaron en la captura de seis sujetos señalados por extorsión, en calles de la alcaldía Cuauhtémoc.
“Quiero felicitar y reconocer a mis compañeros de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, de la Policía Metropolitana, de Proximidad y de Operaciones Especiales que intervinieron para detener a seis presuntos responsables del delito de extorsión. En cuestión de segundos implementaron un dispositivo para salvaguardar la integridad de los denunciantes, de las demás personas en el lugar y la de ellos mismos”, escribió desde su cuenta de X.
Lee también: Vecinos de calle Río Ebro denuncian destrozos y saqueos tras operativo policial en colonia Juárez; "rompieron todo", aseguran
También dijo que el trabajo de investigación de gabinete y en las calles de los efectivos de la SSC es básico para continuar desmantelando grupos delictivos y para proteger a la población.
Pablo Vázquez agradeció al personal que participó en la operación realizada en la colonia Cuauhtémoc la mañana de este jueves, por demostrar que la SSC es una institución sólida y que responde a las demandas de los capitalinos.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
dmrr/cr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]