Más Información

Secretaría Anticorrupción sanciona a dos empresas por buscar contratos con información falsa; imponen multa de miles de pesos

Secretaría Anticorrupción sanciona a dos empresas por buscar contratos con información falsa; imponen multa de miles de pesos

La “Ley Esposa” y el divorcio del PVEM con Morena en SLP; ¿en qué consiste?, aquí te explicamos

La “Ley Esposa” y el divorcio del PVEM con Morena en SLP; ¿en qué consiste?, aquí te explicamos

Trump insiste que no necesita permiso del Congreso para atacar a cárteles en Venezuela; “no es para tanto"

Trump insiste que no necesita permiso del Congreso para atacar a cárteles en Venezuela; “no es para tanto"

Rastro de jets vinculados al narcotráfico lleva a un vendedor en California… y a un punto ciego de la regulación aérea en Estados Unidos

Rastro de jets vinculados al narcotráfico lleva a un vendedor en California… y a un punto ciego de la regulación aérea en Estados Unidos

Balacera en la colonia Cuauhtémoc durante operativo antiextorsión; hay un policía herido y 6 detenidos

Balacera en la colonia Cuauhtémoc durante operativo antiextorsión; hay un policía herido y 6 detenidos

Sentencian en EU a yerno de “El Mencho” a más 11 años de prisión; el “Guacho” fingió su muerte para evitar captura

Sentencian en EU a yerno de “El Mencho” a más 11 años de prisión; el “Guacho” fingió su muerte para evitar captura

Vecinos de la aseguraron que el anuncio de la realización de la Sexta Feria de la Muñeca Ar Lele en la explanada del es contrario a lo resuelto por la consulta ciudadana para la instalación de la feria y romería de navidad, llevada a cabo el domingo 14 de diciembre, en la que la mayoría votó por la negativa.

“Salen con una especie de muñeca de Troya, donde están maquillando el asunto de la con otro asunto que no nos habían comentado”, dijo el habitante de la colonia Tabacalera, Arturo Saucedo.

Una decena de vecinos organizados afirmaron que el anuncio de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México (SEPI), sobre la realización de la nueva feria, del 19 de diciembre al 6 de enero, es una forma de "darle la vuelta" a lo decidido.

Lee también:

“Ahora que la autoridad salga con una nueva actividad, creada de la noche a la mañana, de la manga, nos parece que es una burla a todo el proceso democrático y de auscultación al que acudimos con nuestros valores cívicos y democráticos, ya nos manifestamos y ahora sentimos que nos están dando la vuelta”, expresó Saucedo.

Los colonos también denunciaron que personal de Gobierno de la Ciudad de México y de la Comisión Federal de Electricidad han sido vistos analizando la instalación de algunos juegos mecánicos en la zona de la Plaza de la República.

Asimismo, dijeron que la autoridad capitalina no ha atendido los problemas como basura, ruido, tráfico y franeleros, durante los días que la feria y romería navideña se instala en la explanada del Monumento a la Revolución.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]