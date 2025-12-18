Vecinos de la colonia Tabacalera aseguraron que el anuncio de la realización de la Sexta Feria de la Muñeca Ar Lele en la explanada del Monumento a la Revolución es contrario a lo resuelto por la consulta ciudadana para la instalación de la feria y romería de navidad, llevada a cabo el domingo 14 de diciembre, en la que la mayoría votó por la negativa.

“Salen con una especie de muñeca de Troya, donde están maquillando el asunto de la feria decembrina con otro asunto que no nos habían comentado”, dijo el habitante de la colonia Tabacalera, Arturo Saucedo.

Una decena de vecinos organizados afirmaron que el anuncio de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México (SEPI), sobre la realización de la nueva feria, del 19 de diciembre al 6 de enero, es una forma de "darle la vuelta" a lo decidido.

“Ahora que la autoridad salga con una nueva actividad, creada de la noche a la mañana, de la manga, nos parece que es una burla a todo el proceso democrático y de auscultación al que acudimos con nuestros valores cívicos y democráticos, ya nos manifestamos y ahora sentimos que nos están dando la vuelta”, expresó Saucedo.

Los colonos también denunciaron que personal de Gobierno de la Ciudad de México y de la Comisión Federal de Electricidad han sido vistos analizando la instalación de algunos juegos mecánicos en la zona de la Plaza de la República.

Asimismo, dijeron que la autoridad capitalina no ha atendido los problemas como basura, ruido, tráfico y franeleros, durante los días que la feria y romería navideña se instala en la explanada del Monumento a la Revolución.

