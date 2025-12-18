Más Información
La alcaldía Azcapotzalco inauguró una mega pista de hielo en la explanada de la demarcación como parte de las actividades de la “Navidad Chintolola”, la cual permanecerá abierta al público hasta el 7 de enero.
A través de un comunicado, la alcaldía detalló que este miércoles la alcaldesa de Azcapotzalco, Nancy Núñez, realizó el corte del listón inaugural de la pista de hielo, donde destacó que este evento impulsa el derecho a la recreación, así como el acceso a actividades culturales y de esparcimiento para las familias chintololas.
Informó que la pista de hielo operará en un horario de 13:00 a 20:00 horas y contará con acceso gratuito. Además, en el lugar se instaló un bazar integrado por productores, artesanas y emprendedores de la demarcación, quienes ofrecen mercancías elaboradas en Azcapotzalco, con el objetivo de fortalecer la economía local. Explicó que con la "Navidad Chintolola" se busca llevar música, color y tradición a la comunidad mediante diversas actividades, como megaposadas regionales y la realización de 111 posadas en cada unidad territorial de la alcaldía, acciones enfocadas en la reconstrucción del tejido social. LL
