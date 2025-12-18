La alcaldía Azcapotzalco inauguró una mega pista de hielo en la explanada de la demarcación como parte de las actividades de la “Navidad Chintolola”, la cual permanecerá abierta al público hasta el 7 de enero.

A través de un comunicado, la alcaldía detalló que este miércoles la alcaldesa de Azcapotzalco, Nancy Núñez, realizó el corte del listón inaugural de la pista de hielo, donde destacó que este evento impulsa el derecho a la recreación, así como el acceso a actividades culturales y de esparcimiento para las familias chintololas.