Más Información

Trump insiste que no necesita permiso del Congreso para atacar a cárteles en Venezuela; “no es para tanto"

Trump insiste que no necesita permiso del Congreso para atacar a cárteles en Venezuela; “no es para tanto"

Rastro de jets vinculados al narcotráfico lleva a un vendedor en California… y a un punto ciego de la regulación aérea en Estados Unidos

Rastro de jets vinculados al narcotráfico lleva a un vendedor en California… y a un punto ciego de la regulación aérea en Estados Unidos

Sentencian en EU a yerno de “El Mencho” a más 11 años de prisión; el “Guacho” fingió su muerte para evitar captura

Sentencian en EU a yerno de “El Mencho” a más 11 años de prisión; el “Guacho” fingió su muerte para evitar captura

Balacera en la colonia Cuauhtémoc durante operativo antiextorsión; hay un policía herido y 6 detenidos

Balacera en la colonia Cuauhtémoc durante operativo antiextorsión; hay un policía herido y 6 detenidos

Banxico se despide de 2025 con otro recorte a la tasa de interés; queda en 7% por ajuste de 25 puntos base

Banxico se despide de 2025 con otro recorte a la tasa de interés; queda en 7% por ajuste de 25 puntos base

Sheinbaum rechaza discurso antimigrante de Trump; México mantiene postura firme en defensa a connacionales, afirma

Sheinbaum rechaza discurso antimigrante de Trump; México mantiene postura firme en defensa a connacionales, afirma

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizaron un la tarde de este miércoles en el número 36 de la calle Río Tíber, en la colonia Cuauhtémoc, alcaldía del mismo nombre, como parte de las acciones derivadas de la registrada por la mañana sobre la calle Río Ebro.

De acuerdo con las primeras versiones policiacas, la intervención estuvo a cargo de uniformados adscritos al y se llevó a cabo tras el seguimiento por cámaras de videovigilancia y la persecución de los presuntos extorsionadores, presuntamente ligados a una firma de abogados dedicada a la recuperación de inmuebles.

Lee también:

Los elementos policiacos ingresaron al inmueble con escudos balísticos y un ariete, con el que derribaron la puerta de un gimnasio que aparentemente se encontraba abandonado. La acción generó expectación entre vecinos de la zona, quienes observaron el despliegue policial en la estrecha vialidad.

Secretaría de Seguridad realiza nuevo cateo en la colonia Cuauhtémoc. Foto: Juan Carlos Williams
Secretaría de Seguridad realiza nuevo cateo en la colonia Cuauhtémoc. Foto: Juan Carlos Williams

Sin embargo, tras concluir la diligencia, los agentes se retiraron del lugar sin localizar indicios relevantes ni realizar detenciones. La SSC no reportó aseguramientos en el sitio, aunque las investigaciones continúan para esclarecer los hechos relacionados con la balacera y el operativo contra presuntos extorsionadores en la colonia Cuauhtémoc.

Las autoridades mantienen presencia policiaca en la zona como parte de las labores de seguridad y seguimiento del caso.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]