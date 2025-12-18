Más Información
Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizaron un nuevo cateo la tarde de este miércoles en el número 36 de la calle Río Tíber, en la colonia Cuauhtémoc, alcaldía del mismo nombre, como parte de las acciones derivadas de la balacera registrada por la mañana sobre la calle Río Ebro.
De acuerdo con las primeras versiones policiacas, la intervención estuvo a cargo de uniformados adscritos al sector Zorros y se llevó a cabo tras el seguimiento por cámaras de videovigilancia y la persecución de los presuntos extorsionadores, presuntamente ligados a una firma de abogados dedicada a la recuperación de inmuebles.
Los elementos policiacos ingresaron al inmueble con escudos balísticos y un ariete, con el que derribaron la puerta de un gimnasio que aparentemente se encontraba abandonado. La acción generó expectación entre vecinos de la zona, quienes observaron el despliegue policial en la estrecha vialidad.
Sin embargo, tras concluir la diligencia, los agentes se retiraron del lugar sin localizar indicios relevantes ni realizar detenciones. La SSC no reportó aseguramientos en el sitio, aunque las investigaciones continúan para esclarecer los hechos relacionados con la balacera y el operativo contra presuntos extorsionadores en la colonia Cuauhtémoc.
Las autoridades mantienen presencia policiaca en la zona como parte de las labores de seguridad y seguimiento del caso.
dmrr/cr
