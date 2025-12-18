El estruendo de más de 30 disparos rompió la calma de la colonia Cuauhtémoc la mañana de este miércoles, cuando un operativo policiaco derivó en una escena de tensión y miedo alrededor de las 10:00 horas.

“Se escucharon más de 30 balazos, ellos venían siendo seguidos por los patrulleros”, relató Gabo, un taquero de la zona, testigo directo de la balacera registrada sobre la calle Río Ebro, en la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con los primeros reportes, agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) daban seguimiento a presuntos extorsionadores desde Paseo de la Reforma. La persecución continuó hasta que los sospechosos ingresaron a Río Ebro, donde en el cruce con Río Nazas, a la altura del número 43, se desató el intercambio de disparos que alarmó a vecinos y comerciantes.

La versión oficial indica que durante el enfrentamiento un elemento de la Policía de Investigación (PDI) resultó lesionado por arma de fuego. Se trata de Ángel, de 31 años, quien recibió un impacto de proyectil en el tórax. El ataque ocurrió en el cruce de Río Ebro y Río Balsas, donde testigos señalaron la presencia de cinco hombres y una mujer a bordo de dos vehículos blancos.

Tras los disparos, el mando identificado como “Jefe Álamo” ordenó el acordonamiento de la zona, el despliegue de escudos balísticos y el apoyo aéreo mediante cóndores, mientras personal de investigación aseguraba el perímetro. Paramédicos trasladaron de emergencia al policía herido a un hospital.

En un comunicado, la SSC informó que el operativo formaba parte de acciones de combate al delito de extorsión en la colonia Cuauhtémoc. Durante la intervención, uno de los presuntos responsables abrió fuego contra los agentes, quienes repelieron la agresión.

El saldo final fue de un policía lesionado y cuatro personas detenidas, presuntamente vinculadas con estos hechos.

