El 90% de los migrantes que hace un año estaban en las calles de la Ciudad de México, ahora tienen alojamiento en albergues, aseveró la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Durante la jornada por el Día Internacional de las Personas Migrantes, la mandataria capitalina recordó que hace un año -cuando recién iniciaba su administración- había miles de migrantes sufriendo en las calles de la CDMX, por lo que se comprometió a ayudarlos.

“Tenemos alojamiento seguro y digno, y el 90% de los miles que estaban en calle, hoy están en un techo; en un techo fraterno. Entonces, nos sentimos orgullosos”, dijo.

90% de los migrantes de CDMX ahora tienen alojamiento en albergues, afirma Brugada. Foto: Especial.

En la segunda sección del Bosque de Chapultepec, Brugada Molina, reconoció la labor de las asociaciones civiles que han apoyado a los migrantes en su tránsito por la capital.

Lee también: “Entraron a mi casa durante la persecución”; vecino narra irrupción policial tras balacera en la Cuauhtémoc

Por otro lado, resaltó que se mejoró la infraestructura de los albergues de la ciudad, y se creó la “Llave huésped”, un nuevo padrón de huéspedes digital, con el que se reconoce a las personas migrantes como sujetos de derechos y no como números o expedientes.

En su mensaje, la jefa de Gobierno, hizo un llamado a las ciudades del mundo -particularmente a las de Estados Unidos que acogen a mexicanos- a hacer una “alianza global” para convertirse en ciudades refugio y cuidar de éstas personas.

Brugada Molina encabezó la entrega de artículos deportivos a niños del equipo de fútbol de la Casa de Asistencia a la Movilidad Humana, González Bocanegra. Foto: Especial.

“Un llamado a las ciudades del mundo, en especial a las que acogen a nuestros hermanos mexicanos en Estados Unidos, a convertirse en ciudades refugio, que cuidan, protegen y garantizan los derechos de las personas migrantes”, pidió.

Lee también: CDMX y siete estados trabajarán en conjunto; van por combatir delito de extorsión en la Zona Metropolitana

En su oportunidad, el secretario de Gobierno, César Cravioto, dijo que a un año de que se echó a andar una estrategia con 10 medidas para apoyar a los migrantes, retiraron dos de los tres campamentos que había en la capital, en los que vivían alrededor de 2 mil personas, a quienes se les brindó espacio en albergues; mientras que en el tercero de estos campamentos, afirmó que ya hay poca población.

Foto: Especial.

Además, dijo que se ampliaron los dos albergues de la Ciudad de México, tanto el Vasco de Quiroga como el Bocanegra.

Al término del evento, la jefa de Gobierno, encabezó la entrega de artículos deportivos a niños del equipo de fútbol de la Casa de Asistencia a la Movilidad Humana, González Bocanegra.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr