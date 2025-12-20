Más Información

Julieta Venegas fue la gran sorpresa de la noche durante el sexto concierto de Bad Bunny en la Ciudad de México, el Estadio GNP estalló cuando la cantante, exintegrante de la banda mexicana de ska y reggae Tijuana No!, apareció y cantó junto al Conejo Malo, en una colaboración inesperada“Lento” y “Lo Siento BB”.

Venegas, que días antes confesó que le encantaría compartir escenario con Benito en su paso por tierras mexicanas, desató la ovación del público, y en redes sociales se dijo feliz, agradecida y honrada por haber compartido el escenario con el cantante puertorriqueño.

"Me siento profundamente agradecida y honrada de poder compartir contigo Bad Bunny", se lee en el mensaje que acompañó con fotos junto a Benito.

En el show de ayer también estuvo la actriz Salma Hayek, quien formó parte de La Casita, donde también estuvieron Danna Paola y Loreto Peralta.

Julieta Venegas en convivencia con Bad Bunny.
Julieta Venegas en convivencia con Bad Bunny.

Bad Bunny cierra exitosamente el 2025 con su gira "Debí tirar más fotos", se convirtió en el escuchado en Spotify -plataforma en la que la música del puertorriqueño alcanzó nada menos que 19.8000 millones de reproducciones en el último año-, además, encabeza las listas de los mejores de medios como la revista "Rolling Stone".

Consiguió cinco Latin GRammy y seis nominaciones a los Grammy, un recorrido que culminará con el artista como el primer latino en encabezar el espectáculo del descanso de la Super Bowl que se realizará en febrero de 2026.

