“Aprieta, chamaquito, que llegamo’ a Méxicooo”, gritó Bad Bunny para traer a Puerto Rico a miles de fans que asistieron a su primer concierto en la Ciudad de México.

El orgullo de Benito por Latinoamérica no es algo que oculte; sus desafíos constantes, incluidos los dirigidos a gobiernos, se han llevado titulares en más de una ocasión.

Lo de anoche no podía ser diferente: desde el primer momento, el boricua dejó claro que su misión era la comunión entre Puerto Rico, México y todos los pueblos latinos.

“Muchas gracias, México. Desde ahora les digo: la noche apenas está empezando y nosotros vinimos para una sola cosa, y es disfrutar todos en unión”, dijo al iniciar su show.

“Por un momento, olvidarse de todo lo que está pasando afuera y disfrutar este momento que no se va a repetir. Canten, bailen lo más que puedan, vuelvan esta noche en una única”, añadió.

La velada estuvo dedicada a las vivencias y la nostalgia, algo que reforzó con su primera invitación al público, que no dejaba de gritar con su presencia en el Estadio GNP.

“Quiero que todo aquel que sueña con morir en su tierra cante conmigo el coro. ¡De aquí yo no me salgo, de aquí yo no me muevo!”, pidió seguido de un grito masivo.

Emotivo reencuentro

Al igual que en 2022, Bad Bunny eligió a México como el último país que visitaría en el año. Y, como explicó, no fue casualidad: sabe el cariño que le tienen aquí.

El público ha sido de los más entregados desde sus inicios, algo que Benito agradece cada vez que pisa un escenario nacional.

“Aun siendo un turista aquí, me hacen sentir en casa, gracias por eso. Son la última ciudad que voy a visitar este año y eso fue planificado”, agradeció el cantante.

“Yo sé que ustedes no van a decepcionar. Primera noche de ocho: tienen que poner la vara alta. Canten fuerte para ver si es verdad que tienen el power, que están ready para esta noche”, pidió.

Con pirotecnia y un juego de luces, los asistentes mantuvieron la fiesta encendida. “Calladita” y “Baile inolvidable” fueron algunas de las invitadas al primer escenario, para que después el escenario de La Casita entrara en acción.

“Por si no los veo después, ¡feliz año nuevo y feliz Navidad, México!”, dijo antes de interpretar “Nuevayol”, con la que prometía una velada de más de 30 canciones, entre ellas “DTMF” y “Eoo”.