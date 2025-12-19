Más Información
Este viernes, Los Reyes Magos y Santa Claus se alistan para amenizar las fiestas decembrinas en la explanada del Monumento a las Revolución.
Durante un recorrido que realizó EL UNIVERSAL, se observó que ya se están colocando los escenarios para que la gente acuda a tomarse la foto del recuerdo en el Monumento a la Revolución, como parte de la romería decembrina. También se observaron algunos juegos mecánicos, y locales pinta caritas. Además de carpas para la venta de artesanías y comida.
En este sitio, también se encuentra la carpa que reunirá a los artesanos que ofertarán sus productos en la Feria de la Muñeca Lele 2025. Se estima que abra sus puertas este sábado al mediodía.
Este jueves, vecinos de la colonia Tabacalera aseguraron que la Sexta Feria de la Muñeca Lele en la explanada del Monumento a la Revolución es contrario al resultado de la consulta ciudadana para la instalación de la feria y romería de navidad, llevada a cabo el domingo 14 de diciembre, en la que la mayoría votó por la negativa.
