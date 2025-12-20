Más Información
Sheinbaum entrega becas Benito Juárez en Querétaro; pide que estudiantes se comprometan con la patria
Llega a 160 el número de cuerpos identificados del Crematorio Plenitud en Ciudad Juárez; suman 109 denuncias por fraude
Guardia Costera de EU incauta otro buque frente a costa de Venezuela, reportan; ejército apoya con helicópteros
¡No te lo puedes perder! Este sábado es el último Paseo Nocturno del año “Muévete en Bici”; tendrá temática decembrina
Este sábado 20 de diciembre, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) llevará a cabo el último Paseo Nocturno del año “Muévete en Bici” con temática decembrina, una actividad gratuita que se realizará sobre Paseo de la Reforma, y que recorrerá puntos emblemáticos como la Diana Cazadora, la columna del Ángel de la Independencia, la Glorieta del Ahuehuete, El Caballito y la Plaza Tlaxcoaque.
La dependencia informó que el recorrido tendrá una extensión de 22 kilómetros y se llevará a cabo de las 19:00 a las 23:00 horas, abarcando Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y 5 de Febrero, por lo que invitó a la ciudadanía a participar en esta actividad recreativa y deportiva.
Detalló que, a partir de las 17:00 horas, se permitirá el acceso con bicicletas a la Red de Movilidad Integrada, que incluye Metro, Metrobús y RTP, además del acceso al Cablebús desde el inicio de su servicio, con el objetivo de facilitar el traslado de las y los participantes.
Entre las actividades programadas se encuentra un baile fitness con temática navideña en la Glorieta de la Columna de la Independencia; la Biciescuela CDMX, con préstamo gratuito de bicicleta y casco exclusivamente para actividades en la Glorieta de la Diana disponible hasta las 22:00 horas; la presentación de grupos musicales y una carpa con pláticas de mecánica básica y servicio mecánico en la Glorieta del Ahuehuete, también hasta las 22:00 horas.
Leer también: Ellos son "Killer" y "Zory", dos de los perritos policías que cuidan los conciertos de Bad Bunny en CDMX
Además, Semovi indicó que para el préstamo de bicicletas el servicio se ofrecerá de 19:00 a 22:00 horas en la Glorieta del Ahuehute y será necesario presentar una identificación oficial vigente, como INE, pasaporte o licencia de conducir; el préstamo será por una hora.
La dependencia emitió una serie de recomendaciones para quienes participen, entre ellas el uso de casco, prendas reflejantes y luces delantera y trasera; seguir las indicaciones y el reglamento de cada servicio; utilizar el carril de extrema derecha en caso de ir acompañados de menores de edad o animales; respetar semáforos y cruces peatonales; acordar un punto de encuentro con los acompañantes y revisar previamente que la bicicleta se encuentre en buen estado, con presión adecuada en las llantas, cambios, cadena y frenos.
Informó que en El Caballito se contará con servicios de LOCATEL, atención médica y sanitarios; en la Glorieta del Ahuehuete habrá módulos de LOCATEL, servicio médico y sanitarios; mientras que en la Fuente de Petróleos se brindará atención médica; los sanitarios también estarán disponibles en la Fuente Brotante y la Plaza Tlaxcoaque, además, servicios mecánicos se ofrecerán en distintos puntos a lo largo de la ruta.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
cr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]