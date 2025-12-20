Activan doble alerta por pronóstico de bajas temperaturas en 6 alcaldías de la CDMX; se esperan hasta 1 grados

Más Información

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó doble alerta por para la madrugada y mañana de este domingo 21 de diciembre.

Hay alerta naranja en Tlalpan donde se pronostican temperaturas de entre 1 y 3 grados Celsius entre las 00:00 y las 08:00 horas de mañana domingo 21 de diciembre de 2025.

Asimismo, se activó alerta amarilla por pronóstico de temperaturas bajas en Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco.

Se prevén ahí temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius, durante el mismo periodo de tiempo.

Ante esto, se recomienda a la población usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana; utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío; evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura; ingerir abundante agua; consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

Además, lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial; en caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano. Si usas calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 5658 1111 de Locatel, y al 555683-2222 de la SGIRPC.

