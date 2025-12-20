Más Información
Sheinbaum entrega becas Benito Juárez en Querétaro; pide que estudiantes se comprometan con la patria
Guardia Costera de EU incauta otro buque frente a costa de Venezuela, reportan; ejército apoya con helicópteros
Llega a 160 el número de cuerpos identificados del Crematorio Plenitud en Ciudad Juárez; suman 109 denuncias por fraude
Activan doble alerta por pronóstico de bajas temperaturas en 6 alcaldías de la CDMX; se esperan hasta 1 grados
Ellos son "Killer" y "Zory", dos de los perritos policías que cuidan los conciertos de Bad Bunny en CDMX
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó doble alerta por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana de este domingo 21 de diciembre.
Hay alerta naranja en Tlalpan donde se pronostican temperaturas de entre 1 y 3 grados Celsius entre las 00:00 y las 08:00 horas de mañana domingo 21 de diciembre de 2025.
Asimismo, se activó alerta amarilla por pronóstico de temperaturas bajas en Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco.
Se prevén ahí temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius, durante el mismo periodo de tiempo.
Lee también CDMX tendrá 15 verbenas navideñas con nacimientos monumentales, juegos de luces, música y más
Ante esto, se recomienda a la población usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana; utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío; evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura; ingerir abundante agua; consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.
Además, lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial; en caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano. Si usas calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.
Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 5658 1111 de Locatel, y al 555683-2222 de la SGIRPC.
¿Cómo estará el clima este sábado en la CDMX? Se espera ambiente cálido y baja probabilidad de lluvia
afcl
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]