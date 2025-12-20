Más Información
El reporte meteorológico de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informa que, para después del mediodía de este sábado, se prevé ambiente cálido, la temperatura oscilará entre los 18 y 22ºC, con cielo mayormente despejado y baja probabilidad de lluvia. Por la noche, la temperatura descenderá a los 17ºC.
El viento, de componente norte, soplará de 5 a 20 kilómetros por hora (km/h), con rachas de 30 km/h.
La madrugada del domingo se espera temperatura de fría a muy fría, el termómetro marcará 12ºC, principalmente en zonas altas de la capital.
La imagen de monitoreo del Popocatépetl muestra emisiones esporádicas de vapor de agua con contenido escaso de ceniza volcánica; en caso de incremento, la pluma se dispersaría hacia el Noreste, sin riesgo de caída de ceniza para la Ciudad de México.
Se recomienda a la población mantenerse atenta a las actualizaciones del Sistema de Alerta Temprana Multi-Riesgo.
