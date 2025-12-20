Más Información

Guardia Costera de EU incauta otro petrolero frente a costa de Venezuela, reportan; ejército apoya con helicópteros

Guardia Costera de EU incauta otro petrolero frente a costa de Venezuela, reportan; ejército apoya con helicópteros

AFAC investiga incidente con vuelo de Magnicharters en el AICM; toman declaración a la tripulación

AFAC investiga incidente con vuelo de Magnicharters en el AICM; toman declaración a la tripulación

Acusan a Raúl Rocha de contrabandear arsenal

Acusan a Raúl Rocha de contrabandear arsenal

IMSS quiere meter gol en Mundial con Oaxtepec y alojar equipos

IMSS quiere meter gol en Mundial con Oaxtepec y alojar equipos

Archivos Epstein, entre caras famosas y páginas censuradas; conclusiones de la publicación inicial de los documentos

Archivos Epstein, entre caras famosas y páginas censuradas; conclusiones de la publicación inicial de los documentos

Acusan a Citlalli Hernández de llamar a boicotear Totalplay de Salinas Pliego; "hablé de activismo frente a injusticias", revira

Acusan a Citlalli Hernández de llamar a boicotear Totalplay de Salinas Pliego; "hablé de activismo frente a injusticias", revira

El reporte meteorológico de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informa que, para después del mediodía de este sábado, se prevé ambiente cálido, la temperatura oscilará entre los 18 y 22ºC, con cielo mayormente despejado y baja probabilidad de lluvia. Por la noche, la temperatura descenderá a los 17ºC.

El viento, de componente norte, soplará de 5 a 20 kilómetros por hora (km/h), con rachas de 30 km/h.

Lee también

La madrugada del domingo se espera temperatura de fría a muy fría, el termómetro marcará 12ºC, principalmente en zonas altas de la capital.

La imagen de monitoreo del Popocatépetl muestra emisiones esporádicas de vapor de agua con contenido escaso de ceniza volcánica; en caso de incremento, la pluma se dispersaría hacia el Noreste, sin riesgo de caída de ceniza para la Ciudad de México.

Se recomienda a la población mantenerse atenta a las actualizaciones del Sistema de Alerta Temprana Multi-Riesgo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]