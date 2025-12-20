La mañana de este sábado, usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México reportaron retrasos, trenes detenidos y saturación en las líneas 12, 3, 8 y A, situación que generó múltiples quejas en redes sociales debido a las afectaciones en sus traslados.

En la Línea 12, pasajeros señalaron que los trenes no avanzaban y que los tiempos de espera se prolongaron: “¿Qué pasa en la Línea 12?, ¿por qué no avanza?, métanle nitro que llevamos prisa” y “¿por qué no avanzan los trenes en la Línea 12?”, fueron algunos de los mensajes.

Ante los reclamos, el STC respondió: “Buen día. Se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea 12”.

En la Línea 3, usuarios reportaron la detención de un tren en la estación Hospital General con dirección a Universidad, además de avance extremadamente lento: “Acaban de parar el tren en Hospital General Línea 3 rumbo a Universidad, tomen precauciones, aparte de lento, muy lento” y “Línea 3, ¿hay algún problema?, no avanza con dirección a Indios Verdes”, denunciaron.

El STC informó: “Buen día, se retira un tren para revisión en la Línea 3, por lo que la marcha es lenta. En breve se normalizará la circulación de los trenes”.

En la Línea 8, los pasajeros indicaron esperas de más de 15 minutos en estaciones como Salto del Agua y detenciones prolongadas en Chabacano: “Buen día, ¿tenéis problemas en la Línea 8?, tenemos más de 15 minutos esperando en Salto del Agua con dirección Constitución de 1917” y “¿alguien sabe por qué no avanzan los metros de la Línea 8?, llevo atorado en Chabacano como 30 minutos”, señalaron.

El STC respondió: “Buen día. Se realiza revisión en zona de vías en la Línea 8, por lo que la marcha es lenta. En breve se normalizará la circulación”.

En la Línea A, usuarios expresaron molestia por trenes detenidos en dirección a Pantitlán y largos periodos sin avance: “¿Y cuál es su pretexto para que no avancen los trenes en Línea A dirección Pantitlán?, ya llevamos mucho varados” y “¿alguien sabe qué pasa en la Línea A?”, cuestionaron.

En respuesta, el STC indicó: “Buen día. Se realiza revisión al sistema eléctrico en la Línea A, por lo que la marcha es lenta. En breve se normalizará la circulación de los trenes”.

