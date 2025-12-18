Más Información
Un total de 327 kilogramos de cohetes y mercancía diversa de fuegos artificiales fueron decomisados en las instalaciones del Metro, durante los primeros dos días del operativo Cero Pirotecnia.
El Sistema de Transporte Colectivo recordó que está en marcha al interior de la red del Metro un operativo de seguridad y vigilancia para inhibir y evitar el ingreso de este tipo de cargamentos debido al alto riesgo que representa para usuarios e instalaciones.
Los días 16 y 17 de diciembre fueron decomisados en la estación Merced, Línea 1, un total de 178 y 144 kilogramos, respectivamente.
En Pino Suárez, Línea 1, fueron asegurados 2 kilos, y en Candelaria, Línea 4, otros 3 kilos, exclusivamente el miércoles 17 de diciembre.
El Metro llamó a las personas, para que eviten ingresar al Metro con mercancía pirotécnica, por el alto riesgo que representa a la integridad de los usuarios y daños a las instalaciones, ante la posibilidad de que haya algún incidente derivado de su clandestina transportación.
El operativo Cero Pirotecnia en la red del Metro inició el 16 de diciembre y concluirá el próximo 6 de enero.
Durante este período, se reforzará la vigilancia en las 12 Líneas de la red, especialmente en las estaciones: Fray Servando, Merced, Candelaria, Jamaica, Zócalo- Tenochtitlán, Pino Suárez y Salto del Agua.
Los decomisos por parte de la coordinación de Gestión Integral de Riesgos y Protección
Civil del STC M, son entregados al grupo Fuerza de Tarea de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la ciudad de México (SSC CDMX), para destrucción.
“El Metro mantiene este tipo de dispositivos en septiembre, con motivo de las fiestas patrias, y en diciembre, por la época navideña, para evitar el ingreso de mercancía pirotécnica y prevenir posibles accidentes al interior de la red”, señaló.
