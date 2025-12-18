Autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México aseguraron tonelada y media de autopartes, dos vehículos y aprehendieron a una persona mediante siete cateos en las alcaldías Iztapalapa, Xochimilco y Gustavo A. Madero.

Las acciones forman parte del operativo Cazador II, informaron ambas dependencias capitalinas.

La SSC señaló que los inmuebles cateados están posiblemente relacionados con el desmantelamiento, acopio o venta ilegal de autopartes.

Operativo Cazador II; SSC y FGJ aseguran tonelada y media de autopartes en tres alcaldías de CDMX. Foto: Especial

En Xochimilco, se realizaron dos cateos en la colonia Paraje Zacapa y uno más en el pueblo de Santa Cecilia Tepetlapa, donde se decomisó un automóvil y se detuvo a un hombre de 38 años, quien fue presentado ante el Ministerio Público.

En la alcaldía Iztapalapa, los operativos se desplegaron en inmuebles de la colonia Barrio San Lucas, donde se aseguraron autopartes por aproximadamente media tonelada y cinco tarjetas de circulación.

Lee también Los cuidaban… y los robaban; empresa de monitoreo satelital operaba para banda de robo a transporte

Mientras que en Gustavo A. Madero, el operativo se llevó a cabo en un inmueble de la colonia San Felipe de Jesús, en el que se recuperó un automóvil, una tonelada de autopartes y tres placas de circulación.

Operativo Cazador II; SSC y FGJ aseguran tonelada y media de autopartes en tres alcaldías de CDMX. Foto: Especial

Por su parte, el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) suspendió ocho locales ubicados en la calzada Ermita-Iztapalapa, colonia Barrio San Lucas, por no contar con los documentos necesarios para operar.

En estas acciones también participaron elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL