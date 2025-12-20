Este domingo 21 de diciembre se llevará a cabo el desfile por el Día del Policía, el cual partirá a las 8 y media de la mañana de la Estela de Luz con destino al Monumento a la Revolución.

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina informó que la ruta de los policías será sobre Paseo de la Reforma hasta llegar a la calle Lafragua.

La alternativa vial al evento para movilizarse de oriente a poniente es avenida Chapultepec.

Para los automovilistas que busquen trasladarse de sur a norte el Centro de Orientación Vial recomendó usar el Eje Central Lázaro Cárdenas.

Para traslados de poniente a oriente, y viceversa, se sugirió circular por Ribera de San Cosme.

Y para quienes busquen trasladarse de norte a sur y viceversa se recomendó usar el Circuito Bicentenario.

Por su parte la Secretaría de Movilidad (Semovi) informa que habrá modificaciones al Paseo Dominical con motivo del desfile.

Indicó que de las 08:00 a las 10:00 horas, el evento “Muévete en Bici” no estará habilitado en el tramo centro, que comprende Paseo de la Reforma desde Julio Verne hasta Hidalgo, pasando por las calles Sevilla y Salamanca

Será a partir de las 10 horas que la ruta del paseo abrirá circulación para las personas asistentes, compartió Semovi.

