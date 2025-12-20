Los nueve integrantes de la familia Hernández Inés, incluida la mascota, acudieron este primer fin de semana de la feria navideña en el Parque de los Periodistas Ilustres, en la alcaldía Venustiano Carranza, y a pesar de que consideraron los precios elevados, no dejaron de repetir la tradición familiar de tomarse una fotografía con Santa Claus.

“Cada año venimos, no dejamos pasar la fecha, y aunque está algo carito, uno hace el esfuerzo para divertirnos, pasar un rato en familia, al final para eso trabaja uno”, dijo Susana Hernández.

Con un desfile en el que participaron Santa Claus, superhéroes, princesas, personajes de películas y hasta una banda de metales, dio inicio la romería de la colonia Del Parque.

La familia Hernández viajó desde la colonia Candelaria aprovechando que los niños salieron de vacaciones para conocer la oferta de la feria, que este año cuenta con un área de juegos mecánicos, los tradicionales puestos con juegos de azar y una amplia oferta de comida.

Iris y su esposo llevaron a sus dos hijos a la romería y, cuando los pequeños vieron que había gente disfrazada, pidieron a su mamá un traje de duende.

“Los acabamos de comprar ahorita, como vieron que había gente disfrazada, se quisieron disfrazar también y fuimos a conseguirlos y regresamos”, dijo Iris.

A pesar de ser la primera ocasión en que asisten, la familia de Iris se dijo sorprendida con la oferta.

“Un amigo nos recomendó, es la primera vez que venimos y está padre, la verdad, los niños ya pidieron sus palomitas, quieren ir a los juegos y al final iremos por la foto familiar”, afirmó la madre de familia.

Los precios por fotografía van de 200 pesos por la de calendario a 300 por la que está enmarcada, además de que todos los negocios manejan la misma tarifa en un acuerdo.

Los ayudantes de Papá Noel estimaron que la mayor asistencia de gente será los días sábado y domingo, así como el 25 de diciembre.

“Ahorita porque vamos empezando, pero el fin de semana y en Navidad esto va a estar repleto, es nuestra tercera foto en lo que va de la noche, pero así es esto”, dijo Mariana, trabajadora de la romería.