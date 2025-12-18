Más Información

Tras advertir que en época decembrina, aumenta en un 25% la producción de residuos en la CDMX debido a las fiestas de y fin de año, la jefa de Gobierno, , anunció la instalación de 50 módulos para envolver regalos con papel reciclado.

En la plaza comercial Reforma 222, la mandataria encabezó la puesta en marcha de la iniciativa , e hizo un llamado a los capitalinos y a tiendas comerciales a entregar regalos con envolturas sustentables.

Navidad 2025: CDMX instala módulos para envolver regalos con materiales reciclados. Foto: Gabriel Pano/El Universal
“Hago un llamado a los centros comerciales, para que también se sumen a esta iniciativa, y un llamado a toda la población. Recibamos este año, entreguemos también este año, regalos con envolturas sustentables”, dijo.

En su oportunidad, la secretaria del Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza, afirmó que se trata de una iniciativa con la que se busca darle “una alternativa a la población, para que pueda decidir vivir una Navidad más sustentable”.

Navidad 2025: CDMX instala módulos para envolver regalos con materiales reciclados. Foto: Gabriel Pano/El Universal.
“Porque nos queremos, lo mejor que podemos hacer es vivir una Navidad sustentable, con menos residuos y, en su caso, si queremos dar regalos, pues envolverlos con papel reciclado”, señaló.

