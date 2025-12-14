Ante más de 5 mil asistentes, la alcaldesa de Venustiano Carranza, Evelyn Parra, encabezó la iluminación del monumental Árbol de Navidad, con lo que arrancaron oficialmente las Fiestas Navideñas 2025 en la explanada de la demarcación.

La edil destacó que Venustiano Carranza se ha convertido en una referencia durante la temporada decembrina, gracias a la calidad de sus espectáculos, los cuales atraen a visitantes de otros municipios y estados de la República.

Arrancan festejos por la Navidad en la alcaldía Venustiano Carranza. Foto: Especial

En materia de seguridad, señaló que además de los elementos de la policía, del Comando VC y personal especializado, se realizan labores de control de aforo, a fin de garantizar una experiencia ordenada y segura para las familias asistentes.

Entre las actividades navideñas destacan un nacimiento gigante, el trenecito “Expreso Polar”, la Villa Navideña, así como la presencia de Santa Claus y los Reyes Magos, quienes cuentan con un buzón de cartas y un stand fotográfico. También se instaló un Jardín Botánico temático, inspirado en Alicia en el País de las Maravillas.

Arrancan festejos por la Navidad en la alcaldía Venustiano Carranza. Foto: Especial

Asimismo, la demarcación informó sobre la instalación de una romería con productos y antojitos tradicionales de la temporada, para el disfrute de vecinos y visitantes.

Las autoridades precisaron que todas las actividades serán gratuitas y estarán disponibles hasta el 6 de enero de 2026. Durante el evento, asistentes expresaron su agradecimiento a la alcaldesa Evelyn Parra por la organización de las festividades.

Finalmente, la edil anunció que las territoriales de la alcaldía también contarán con actividades navideñas y la realización de posadas tradicionales, con el objetivo de llevar el espíritu decembrino a cada colonia y fortalecer los espacios de convivencia, alegría y encuentro comunitario.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL