La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó la rehabilitación y la reapertura del Museo Grandeza Teotihuacana en dicha zona arqueológica, el cual estuvo cerrado al público por más de 20 años.

Durante su conferencia matutina en el Salón Tesorería en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo expresó que “quedó muy bonito Teotihuacan, lo he visto sólo en fotografías, no he podido ir”.

Detalló que “se sigue trabajando en la rehabilitación, la restauración y la mejora para el visitante de distintos sitios arqueológicos”.

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Precisó que durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador se realizó la rehabilitación de los sitios mayas y “seguimos trabajando para mejorar la atención a visitantes”.

“Teotihuacán quedó muy muy bien, la verdad”, dijo.

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Además, destacó la apertura del Museo de Arte Textil de los pueblos originarios que “también quedó muy muy hermoso”.

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