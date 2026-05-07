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Tlalnepantla, Méx.— En el Estado de México, 10 zonas arqueológicas son intervenidas como parte del Programa de Acciones de Renovación, Rehabilitación y Mejoramiento de Zonas Arqueológicas y Museos del Gobierno de México, de cara al Mundial de Futbol 2026.
Entre los sitios considerados se encuentra la zona arqueológica de Tenayuca I, ubicada en el municipio de Tlalnepantla, donde se realizaron los trabajos de mantenimiento básico en el basamento piramidal.
De acuerdo con Juan Manuel Hernández Melchor, secretario general de la sección Estado de México del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura, las labores también incluyeron impermeabilización, pintura, limpieza y acciones de conservación.
“No fue para mucho, pero para nosotros sí es mucho y de gran importancia, ya que no contamos con presupuesto para mantenimiento”, señaló en entrevista con EL UNIVERSAL.
El dirigente sindical indicó que éstas intervenciones resultan relevantes ante las limitaciones presupuestales que enfrentan los trabajadores encargados del resguardo y conservación de los sitios arqueológicos en la entidad.
Además de Tenayuca I, prevén acciones en las zonas arqueológicas El Conde, Naucalpan; Santa Cecilia y Tenayuca II, Tlalnepantla; la zona arqueológica de Chimalhuacán; Acozac, Ixtapaluca; Los Melones, Texcoco; Tetzcotzingo, Malinalco, y la zona Los Reyes Acaquilpan.
Se prevé que las obras concluyan a finales de mayo. Mientras tanto, los sitios permanecen cerrados al público debido a la ejecución de los trabajos y a las medidas de seguridad implementadas en cada zona arqueológica.
Además de estos 10 sitios, en Teotihuacán hay obras de mejora como parte del Programa de Acciones de Renovación, Rehabilitación y Mejoramiento de Zonas Arqueológicas y Museos.
Los trabajos incluyen la renovación de infraestructura y servicios para sus visitantes, así como adecuaciones en los espacios museográficos y de actualización de la señalética dentro del complejo arqueológico.
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