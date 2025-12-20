Ecatepec, Méx.— La presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, inauguró la repavimentación de la avenida Revolución, conocida como la 30-30, para lo que fue empleado un tren de pavimentación y se destinaron más de 11 millones de pesos.

La obra, que beneficiará a más de 150 mil personas, se realizó en un tiempo récord de 12 días en una extensión de 4 mil metros lineales a través de nueve colonias por las que pasa la vialidad.

Azucena Cisneros destacó que el gobierno local ahorró 5 millones de pesos, pues si la construía una empresa privada, el costo hubiera sido de 16 millones 654 mil pesos y al ejecutarla la administración, fueron 11 millones 134 mil 164 pesos.

Las colonias beneficiadas son Santa Águeda, San Cristóbal, Hogares Marla, Galaxia, Residencial San Cristóbal, Boulevares Ecatepec y Ejidal Emiliano Zapata.

“Han formado parte de las obras y las acciones que están levantando este municipio. Y lo que viene es una convulsión muchísimo mayor”, dijo la alcaldesa a los vecinos que la acompañaron en la inauguración, al tiempo de precisar que la obra se hizo con un tren de pavimentación del gobierno municipal.

También fueron pavimentadas las avenidas Insurgentes y Nacional en este municipio.