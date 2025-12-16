La Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (Sebien) de la Ciudad de México informó que, ante el descenso de las temperaturas por la temporada invernal, inició un operativo para proteger a las personas en situación de calle en la capital.

La dependencia explicó que el operativo consiste en jornadas de atención, entrega de cobijas, alimentos calientes y alternativas seguras para quienes habitan en el espacio público. A partir de este lunes, se desplegaron brigadas del Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias (IAPP) en puntos estratégicos de la Ciudad de México para ofrecer abrigo, alimentación, información y canalización a los Centros de Cuidados de la dependencia.

En un comunicado, la Sebien señaló que “el Gobierno de la Ciudad de México reafirma su compromiso de proteger a las personas en situación de calle durante la temporada invernal y de garantizar una atención digna, humana y basada en derechos para quienes enfrentan mayores riesgos al permanecer en el espacio público”.

De acuerdo con datos publicados por EL UNIVERSAL, en la Ciudad de México hay 2 mil 878 personas en situación de calle, de las cuales mil 11 se concentran en la alcaldía Cuauhtémoc, lo que representa el 35% del total, según el registro más reciente de la Sebien.

Del total, 83% son hombres, 13% mujeres y 4% pertenecen a la comunidad LGBTTIQ+.

En entrevista con esta casa editorial, la titular de la dependencia, Araceli Damián, detalló que estas personas se ubican principalmente bajo calles y puentes, mientras que otras instalan campamentos, y su forma de vida varía, ya que "algunos viven solos, otros en comunidad".

Agregó que la mayoría son hombres y que una parte importante no cuenta con documentos básicos, como identificación o acta de nacimiento, lo que dificulta su acceso a un empleo y a otros servicios.

