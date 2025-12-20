El Bazar Navideño Artesanal, que supuestamente abriría sus puertas el 16 de diciembre, permanece cerrado.

Durante un recorrido de EL UNIVERSAL por este lugar, ubicado en Paseo de la Reforma 13, se pudieron apreciar lonas y mantas en inglés y español anunciando este Bazar, pero sus puertas se mantienen cerradas.

Por dentro se pudo observar que ya están montadas la mayor parte de las carpas, pero la mayoría permanecen vacías. Se veía también que otras personas estaban colocando sus productos.

La mayor parte de las carpas ya están montadas, pero el bazar permanece cerrado. Foto: Carlos Mejía

Dentro del lugar había presencia policiaca y por fuera los transeúntes pasaban y volteaban a ver este lugar cerrado.

La Secretaria de Gobierno de CDMX había anunciado que el martes este lugar abriría sus puertas, pero esto se ha venido retrasando.

Autoridades capitalinas informaron a este medio que están por definir la fechas de apertura para este Bazar Navideño Artesanal y para los escenarios de Santa Claus y Los Reyes Magos en la explanada del Monumento a la Revolución.

