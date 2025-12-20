Más Información

Profeco presenta 43 denuncias ante la FGR contra gasolineras; es por vender litros incompletos

Sheinbaum entrega becas Benito Juárez en Querétaro; pide que estudiantes se comprometan con la patria

Llega a 160 el número de cuerpos identificados del Crematorio Plenitud en Ciudad Juárez; suman 109 denuncias por fraude

Guardia Costera de EU incauta otro buque frente a costa de Venezuela; ejército apoya con helicópteros

¡No te lo puedes perder! Este sábado es el último Paseo Nocturno del año “Muévete en Bici”; tendrá temática decembrina

La Armada incauta cerca de 30 kilos de cocaína en Acapulco, Guerrero; inician investigación

El , que supuestamente abriría sus puertas el 16 de diciembre, permanece cerrado.

Durante un recorrido de por este lugar, ubicado en , se pudieron apreciar lonas y mantas en inglés y español anunciando este Bazar, pero sus puertas se mantienen cerradas.

Por dentro se pudo observar que ya están montadas la mayor parte de las carpas, pero la mayoría permanecen vacías. Se veía también que otras personas estaban colocando sus productos.

La mayor parte de las carpas ya están montadas, pero el bazar permanece cerrado. Foto: Carlos Mejía
Dentro del lugar había presencia policiaca y por fuera los transeúntes pasaban y volteaban a ver este lugar cerrado.

La Secretaria de Gobierno de CDMX había anunciado que el martes este lugar abriría sus puertas, pero esto se ha venido retrasando.

Autoridades capitalinas informaron a este medio que están por definir la fechas de apertura para este Bazar Navideño Artesanal y para los escenarios de Santa Claus y Los Reyes Magos en la explanada del .

cr

