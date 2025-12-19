Más Información

El Gobierno de la Ciudad de México postergó un día más la apertura al público el en , aunque se espera que sea este sábado.

Durante un recorrido que realizó se observó la presencia de comerciantes en la feria artesanal que se instalará en un terreno cercano al también Monumento a la Revolución.

Gobierno de CDMX retrasa apertura del Bazar Navideño Artesanal en Reforma; locatarios instalan algunos productos. Foto: Hugo Salvador

Al interior de la zona se observaron a instalando algunos productos, además de personal de gobierno. De acuerdo con versiones de quienes resguardan la zona, será este sábado cuando abra al público.

Este espacio surgió de la propuesta del gobierno capitalino a los artesanos tras el retiro de la explanada del Zócalo capitalino. Los comerciantes mostraron su inconformidad ya que no tendrían las mismas ganancias y ventas que estar sobre Pase de la Reforma o el zócalo capitalino.

