El Bazar Navideño Artesanal, que estará ubicado en Paseo de la Reforma 13, abrirá hasta este viernes, confirmó personal de la Secretaría de Gobierno (Secgob) local.

Por eso, más artesanos se han sumado al plantón en el Zócalo capitalino, pues aseguran que estarán pocos días vendiendo en este espacio que les otorgó el gobierno a cambio de colocar la Romería de Paseo de la Reforma.

El secretario de Gobierno local, César Cravioto, aseguró este lunes que el bazar iniciaría el martes; sin embargo, indicaron trabajadores, se ha pospuesto debido a temas “logísticos”.

Este miércoles personal de la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública continuó instalando las carpas y mesas donde venderán los comerciantes.

Durante el montaje del espacio, artesanos indígenas se acercan con elementos de seguridad privada que resguardan el predio para conocer hasta cuándo podrán iniciar las ventas, a lo que responden que será hasta el viernes.

Hasta el momento, no ha ingresado ningún vendedor y se prevé que sea hasta el jueves en la noche cuando puedan comenzar a instalarse, para iniciar el viernes.