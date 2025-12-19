La alcaldía Xochimilco dio a conocer la suspensión de actividades para la venta o expendio de bebidas alcohólicas con motivo de las fiestas patronales de tres pueblos, durante enero de 2026.

En el pueblo de Santa María Nativitas, la medida aplicará del 3 al 8 de enero de 2026, con motivo de la fiesta patronal en honor a Cristo Rey; en el pueblo de Santa Cecilia Tepetlapa, aplicará los días 10 y 11 de enero, debido a la fiesta patronal en honor a Santa Cecilia de Roma; mientras que, en el pueblo de San Mateo Xalpa aplicará del 18 al 25 de enero con motivo de la fiesta patronal en honor a la virgen de Santa Inés.

En la Gaceta Oficial, la alcaldía precisó que la suspensión de actividades para la venta de bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones será de las 00:00 horas a las 23:59, en los establecimientos mercantiles que operen como vinaterías, tiendas de abarrotes, supermercados con licencia para venta de vinos y licores, tiendas de autoservicio, tiendas departamentales y en cualquier otro establecimiento mercantil similar en el que expendan bebidas alcohólicas de cualquier graduación o en lugares donde se instale su venta temporal, con motivo de ferias, festividades o tradiciones populares.

afcl