El Sistema de Transporte Colectivo (STC), inició la instalación de 125 durmientes sintéticos para sustituir los bloques de madera que llegaron al fin de su vida útil, en el tramo Oceanía-Deportivo Oceanía de la Línea B.

La actividad es efectuada por los trabajadores del área de Instalaciones Fijas del organismo, especializados en mantenimiento a vías; se realiza durante las madrugadas y en horario fuera de operación, con la finalidad de no interrumpir el servicio a las personas usuarias.

La sustitución de durmientes forma parte de las acciones de mejora continua a las instalaciones fijas, así como una correcta posición geométrica y estabilidad a las vías, que en el caso de la Línea B, tienen soporte en plintos, y no en balasto, como es el caso de otras Líneas.

Lee también Generación Z y millennials, quienes más se arrojan a las vías del Metro; reportan 78 fallecidos en 5 años

Colocan 125 durmientes sintéticos en las vías del Metro de la Línea B (26/12/2025). Foto: Especial

Indicó que los nuevos durmientes sintéticos forman parte del aparato cambio de vía 11 A/21, ubicado entre Oceanía y Deportivo Oceanía, equipo que es estratégico para el cambio de dirección de los trenes en circulación.

La Línea B, que va de Buenavista a Ciudad Azteca, tiene una demanda diaria de 401 mil usuarios.

El director general del Metro, Adrián Rubalcava reiteró que, con el apoyo de los trabajadores del Metro, durante los 365 días del año se trabaja en obras de mantenimiento en la red, con la finalidad de dar un servicio óptimo al público usuario. Cuidarlos, es parte del viaje.

Realizan mantenimiento en vías del Metro de la Línea B (26/12/2025). Foto: Especial

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/apr