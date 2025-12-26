Suspenden Fase I de Contingencia Ambiental Atmosférica en el Valle de Toluca

Metepec, Estado de México. La Fase I de Contingencia Ambiental Atmosférica quedó suspendida, únicamente autoridades del Gobierno del Estado de México informaron que quedan las correspondientes a la Fase Alerta por partículas en las Zonas Metropolitanas del Valle de Toluca (ZMVT) y Santiago Tianguistenco (ZMST).

Lo anterior, en virtud de que a las 10:00 horas se registraron valores máximos de 42 y 37 microgramos por metro cúbico (µg/m3) de partículas PM2.5, en las estaciones de Xonacatlán y Calimaya, en los municipios del mismo nombre.

Para el día de hoy, se estima que existan condiciones meteorológicas en la atmósfera que permitirán una mejoría en la calidad del aire.

Cabe precisar que la Fase de Alerta es meramente informativa para que la población conozca el estado de la calidad del aire y consideren las medidas necesarias para evitar afectaciones a la salud, tales como: mantenerse en lugares cerrados, con ventanas y puertas cerradas para evitar molestias en ojos, garganta o nariz, y en caso de continuar con molestias se recomienda acudir al médico.

Asimismo, en esta fase queda suspendida la restricción vehicular, por lo que el Hoy No Circula opera de manera regular.

La autoridad estatal exhortó a la población mexiquense a continuar con acciones que permitan la reducción de emisiones contaminantes, sobre todo evitar la quema de juegos pirotécnicos, leña, fogatas y llantas; disminuir el uso de automóvil, y tomar medidas para reducir la contaminación del aire, por parte de industrias, comercios, servicios y en el hogar.

En tanto la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible se mantiene atenta a la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de Toluca y la Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco.

