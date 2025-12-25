Si tu Tarjeta de Movilidad Integrada presenta algún fallo, aquí te explicamos a dónde acudir para obtener una solución.

Para recuperar el saldo de una tarjeta comprada en el Sistema de Transporte Colectivo que esté físicamente maltratada, el usuario debe acudir a los módulos de atención con el plástico dañado y otra tarjeta en buenas condiciones, a fin de realizar el reembolso del saldo.

El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) cuenta con cinco Módulos de Atención al Usuario, ubicados en las estaciones Centro Médico (Líneas 9 y 3), Ermita (Línea 12), así como Balderas y Juárez (Línea 3).

Qué problemas atienden

En estos módulos, el personal del Metro atiende reportes de fallas relacionados con la Tarjeta de Movilidad Integrada, como la imposibilidad de recargar saldo, daño físico, tarjeta atorada en alguna máquina de recarga o fallas del sistema del plástico, cuando la tarjeta no puede leerse.

El horario de atención es de 08:10 a 19:50 horas. También puedes enviar un correo electrónico a: tarjeta_recargable@metro.cdmx.gob.mx.

