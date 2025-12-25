El secretario de Gobierno, César Cravioto, aseguró que se cumplió con las y los vecinos de la colonia Tabacalera, ya que este año no se colocó ninguna feria navideña en la zona de Avenida de la República.

A través de un video difundido en redes sociales, mostró cómo se encuentra actualmente la zona y recordó que el año pasado estaba llena de juegos mecánicos.

“Los vecinos nos pidieron que no se pusieran, y entonces los juegos los colocamos al interior del predio de Reforma 13, y como ven, tanto Avenida de la República como la calle Valentín Gómez Farías están sin feria”, resaltó.

Cravioto precisó que con esta acción se está cumpliendo a los vecinos, a los artesanos y también a los ferieros, “que tienen derecho a trabajar en estas fechas”.

El 21 de diciembre se inauguró la Feria Artesanal Navideña en Paseo de la Reforma 13, esquina La Fragua, a media cuadra del Monumento a la Revolución. El evento cuenta con más de 300 expositores artesanales, indígenas y urbanos, quienes ofrecen productos hechos a mano, además de 60 puestos de gastronomía mexicana con platillos típicos de distintas regiones del país.

Asimismo, el público puede disfrutar de música tradicional mexicana, pastorelas, funciones de títeres, eventos culturales, así como juegos mecánicos de bajo impacto y juegos de destreza, pensados para el disfrute de niñas, niños y personas adultas.

