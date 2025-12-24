Juegos mecánicos, puestos de comida y escenarios para fotografías ocupan la Avenida Hidalgo, a un costado de la Alameda Central, donde familias y amigos se reúnen para celebrar las fiestas decembrinas y disfrutar de un ambiente de convivencia.

Entre los asistentes se encuentra Renata, de 12 años, quien acudió a la feria junto a su abuela para subirse a los juegos y comer algún bocadillo.“Terminando, a los demás juegos”, comentó la menor, tras relatar que se subió a la rueda de la fortuna con su abuela y que al inicio sintió un poco de miedo.

También acudieron Arlet, Brisa, Raquel y Aramis, cuatro amigas que decidieron visitar la feria para pasar el tiempo juntas. Señalaron que se animaron a asistir luego de ver publicaciones en redes sociales, pues inicialmente tenían planeado acudir a Chapultepec.“Está muy divertido”, comentaron entre risas.

Por su parte, Miliangie Abreu, de 21 años, inmigrante de Venezuela, cuenta con un puesto de esferas con luz, un artículo que, según relató, ha tenido buenas ventas durante la temporada.“Como 2 mil”, detalló, al señalar que en estas fechas decembrinas sus ventas aumentan.

Indicó que su producto más vendido es el modelo “Júpiter”, con diseño de planeta, que atrae tanto a niños como a adultos, quienes se acercan para llevarse uno a casa.

