Más Información

En Michoacán se expanden Farmacias del Sombrero; diputada dice que son legado de Carlos Manzo

En Michoacán se expanden Farmacias del Sombrero; diputada dice que son legado de Carlos Manzo

Marina confirma los cinco muertos por vuelo médico en EU; reportes incluyen a un menor de dos años entre las víctimas

Marina confirma los cinco muertos por vuelo médico en EU; reportes incluyen a un menor de dos años entre las víctimas

Era de Sinaloa el asesinado en restaurante de la Zona Rosa; su pareja lo identifica

Era de Sinaloa el asesinado en restaurante de la Zona Rosa; su pareja lo identifica

Menor de edad del accidente aéreo de la Semar era originario de Escárcega, Campeche; iba con quemaduras de consideración

Menor de edad del accidente aéreo de la Semar era originario de Escárcega, Campeche; iba con quemaduras de consideración

Spotify sufre robo masivo de datos; hackers afirman que se apropiaron de 99% del catálogo

Spotify sufre robo masivo de datos; hackers afirman que se apropiaron de 99% del catálogo

David Kershenobich presenta Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025; cannabis, principal droga ilegal

David Kershenobich presenta Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025; cannabis, principal droga ilegal

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México anunció que la agrupación “Los Akis” ofrecerá un concierto gratuito en el

A través de sus redes sociales, la dependencia detalló que el evento se llevará a cabo este 23 de diciembre, a las 19:30 horas, en la explanada del Zócalo.

Lee también

El concierto forma parte del programa , que se realiza en la capital con motivo de las fiestas decembrinas, y combina música, luces y decoraciones para ofrecer un espacio de celebración y convivencia familiar.

La dependencia destacó que el sonido de la agrupación, que fusiona raíces andinas con ritmo cumbiero, busca convertir el Zócalo en un punto de encuentro, baile y alegría colectiva.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]