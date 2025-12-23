La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México anunció que la agrupación “Los Akis” ofrecerá un concierto gratuito en el Zócalo capitalino.

A través de sus redes sociales, la dependencia detalló que el evento se llevará a cabo este 23 de diciembre, a las 19:30 horas, en la explanada del Zócalo.

El concierto forma parte del programa “Luces Navideñas”, que se realiza en la capital con motivo de las fiestas decembrinas, y combina música, luces y decoraciones para ofrecer un espacio de celebración y convivencia familiar.

La dependencia destacó que el sonido de la agrupación, que fusiona raíces andinas con ritmo cumbiero, busca convertir el Zócalo en un punto de encuentro, baile y alegría colectiva.

