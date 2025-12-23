Más Información
Marina confirma los cinco muertos por vuelo médico en EU; reportes incluyen a un menor de dos años entre las víctimas
Menor de edad del accidente aéreo de la Semar era originario de Escárcega, Campeche; iba con quemaduras de consideración
La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México anunció que la agrupación “Los Akis” ofrecerá un concierto gratuito en el Zócalo capitalino.
A través de sus redes sociales, la dependencia detalló que el evento se llevará a cabo este 23 de diciembre, a las 19:30 horas, en la explanada del Zócalo.
Lee también Inflación llega a 3.7% en la primera mitad de diciembre; el chile serrano y la carne de res lideran alzas en vísperas de Navidad
El concierto forma parte del programa “Luces Navideñas”, que se realiza en la capital con motivo de las fiestas decembrinas, y combina música, luces y decoraciones para ofrecer un espacio de celebración y convivencia familiar.
La dependencia destacó que el sonido de la agrupación, que fusiona raíces andinas con ritmo cumbiero, busca convertir el Zócalo en un punto de encuentro, baile y alegría colectiva.
LL
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]