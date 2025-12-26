La mañana de este día fue localizado el cuerpo sin vida de una persona envuelto en una cobija, en el cruce de las calles Fray Bartolomé de las Casas y Aztecas, en el barrio de Tepito, colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), personal policial tomó conocimiento de un hombre de aproximadamente 25 años de edad que se encontraba sin signos vitales, cubierto con cobijas, sobre la calle Toltecas, casi esquina con Fray Bartolomé, en la misma colonia.

Tras el hallazgo, la zona fue acordonada para preservar la escena y se dio parte al agente del Ministerio Público, quien ordenó la intervención de los servicios periciales para el levantamiento del cuerpo y el inicio de las investigaciones correspondientes.

Lee también "El Panu", integrante de "Los Chapitos", fue el hombre asesinado en Zona Rosa, confirma la Fiscalía

La SSC informó que ya se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia ubicadas en la zona, con el objetivo de recabar indicios que permitan esclarecer los hechos y dar con los posibles responsables. Hasta el momento, la identidad de la víctima y el móvil del crimen permanecen desconocidos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/apr