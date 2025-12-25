Un hombre perdió la vida la mañana de este jueves luego de la volcadura de un taxi sobre el Eje 2 Sur (Manuel José Othón), a la altura de la Calzada San Antonio Abad, en la colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo de transporte público perdió el control y volcó sobre la cinta asfáltica, lo que provocó que el conductor saliera proyectado fuera de la unidad. El incidente ocurrió en inmediaciones del Hotel Amazonas, donde una persona fue localizada inconsciente sobre el pavimento.

Al sitio acudieron de inmediato patrullas del sector, así como elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, personal de Protección Civil de la alcaldía Cuauhtémoc y paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM). Tras la valoración médica, se determinó que el hombre, de aproximadamente entre 40 y 45 años de edad, ya no contaba con signos vitales, por lo que se diagnosticó ausencia de signos vitales, con etiología aún por determinar.

El área fue acordonada por personal policial y el cuerpo cubierto con una sábana, mientras se dio aviso a la Coordinación Territorial correspondiente. Posteriormente, Servicios Periciales fue notificado y envió personal para llevar a cabo el procesamiento del lugar y las diligencias de ley.

Cabe señalar que, minutos antes del accidente, el conductor del taxi habría sido captado en actitud inusual, semidesnudo, sobre la avenida 20 de Noviembre, en las inmediaciones del Zócalo capitalino. Además, durante las labores de auxilio fue rescatado un perro que se encontraba al interior del vehículo.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer las causas del percance, en tanto los servicios de emergencia continuaron laborando en la zona.

#ULTIMAHORA Un hombre que conducía en estado inconveniente, chocó contra grúa de construcción en Tlalpan y José T Cuellar, Obrera @AlcCuauhtemocMx El sujeto murió tras salir volando al momento de que el taxi volcara. Testigos aseguran que gritaba que sentía animales en el cuerpo pic.twitter.com/ekVuvW0QSj — LISET GONZALEZ (@LisetGlezG) December 25, 2025

