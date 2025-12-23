Luego de que se registró la semana pasada una balacera en un operativo contra la extorsión en un inmueble de la colonia Cuauhtémoc, en la alcaldía del mismo nombre, las autoridades reportaron cuatro detenidos en ese momento y posteriormente otros dos.

Con respecto a los primeros cuatro detenidos, se celebró la audiencia inicial de control, el fin de semana, y se determinó que tres de ellos se quedan en prisión preventiva justificada y otro seguirá su proceso en libertad.

De acuerdo con fuentes ministeriales, en el caso de César Enrique “N”, quien está acusado de delitos contra la salud en modalidad de narcomenudeo, por cohecho, homicidio en grado de tentativa y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas, se quedó en prisión preventiva.

En el caso de Fernando Alberto “N”, acusado del delito contra la salud en modalidad de narcomenudeo, homicidio en grado de tentativa y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas, también quedó en prisión preventiva.

Mientras que César “N”, está acusado de cohecho y delitos contra la salud en modalidad de narcomenudeo, y si bien está en prisión preventiva, pidió las 144 horas constitucionales para definir su situación jurídica.

El cuarto, Heladio “N”, acusado también de delitos contra la salud en modalidad de narcomenudeo y cohecho, el seguirá su proceso en libertad pues pagó una fianza y deberá acudir a firmar periódicamente mientras se resuelve el caso.

