La Secretaría de Movilidad (Semovi) informó cuáles son los cruces más peligrosos, donde ocurrieron los incidentes viales durante enero a septiembre de este año.

En el Tercer Informe de Hechos de Tránsito que publicó la dependencia, indicó que se tuvieron concentraciones importantes de incidentes viales ocurridos durante los meses de enero a septiembre de 2025, principalmente en los siguientes tramos e intersecciones:

Fray Servando Teresa de Mier y Boulevard Puerto Aéreo (31 incidentes); Avenida Oceanía y Circuito Interior (27); Circuito Interior Melchor Ocampo y Parque Vía (23); Eje 8 Sur y Avenida de las Torres (20); Calzada Taxqueña y Calzada de Tlalpan (19); Viaducto Presidente. Miguel Alemán Valdés y Avenida Cuauhtémoc (18).

Además de Fray Servando Teresa de Mier y Avenida Congreso de la Unión (17 incidentes); Avenida Noé y F.C. Hidalgo (17); Avenida Revolución y Avenida San Antonio (17); Anillo Periférico y Avenida San Antonio (16); Anillo Periférico y Barranca del Muerto (16), y Avenida Guelatao y Avenida Luis Méndez (16).

En el reporte se indica que; en el periodo de enero a septiembre de 2025, ingresaron 56 mil 023 reportes por incidentes viales, lo que representa una disminución de 7.1% en comparación con el mismo periodo de 2024.

Sin embargo, en la comparativa con el mismo periodo de 2019, se registraron 54 mil 545 reportes y muestra que hay un aumento de 2.7% con la incidencia de nueve meses del año.

