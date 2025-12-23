Más Información
Menor de edad del accidente aéreo de la Semar era originario de Escárcega, Campeche; iba con quemaduras de consideración
Más de 80 millones de pesos destinará la Secretaría de Obras Servicios para la construcción del Mercado, Biciestacioanieto en el Centro de Transferencia Modal Cetram Huipulco y puentes viales colindantes con el estadio Banorte, antes Estadio Azteca.
La dependencia informó que Jaguar Ingenieros Constructores será la empresa encargada de las obras, iniciadas el 20 de noviembre y con fecha estimada de conclusión el 5 de mayo de 2026.
Según la Gaceta de la Ciudad de México, la edificación del Mercado y el Biciestacionamiento tendrá un costo de 36 millones 597 mil 727 pesos.
Lee también SSC emite recomendaciones para proteger a mascotas ante el frío; priorizan su bienestar
Además, la Sobse detalló trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo del Puente vehicular ubicado en Circuito Estadio Azteca y Anillo Periférico, en la alcaldía Coyoacán, con una inversión de 14 millones 994 mil 952 pesos.
A ello se suma la intervención del puente peatonal Cetram Huipulco–Estadio Azteca, con un monto de 33 millones 971 mil 180.79 pesos, a cargo del Consorcio de Ingenieros Constructores y Consultores.
En total, las obras en el Cetram Huipulco y alrededores del Estadio Banorte alcanzan una inversión de 85 millones 563 mil 859 pesos, como parte de los preparativos para el Mundial de Futbol 2026.
LL
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]