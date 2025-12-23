Más Información

Más de 80 millones de pesos destinará la Secretaría de Obras Servicios para la construcción del Mercado, Biciestacioanieto en el Centro de Transferencia Modal y puentes viales colindantes con el estadio Banorte, antes Estadio Azteca.

La dependencia informó que Jaguar Ingenieros Constructores será la empresa encargada de las obras, iniciadas el 20 de noviembre y con fecha estimada de conclusión el 5 de mayo de 2026.

Según la Gaceta de la Ciudad de México, la edificación del Mercado y el Biciestacionamiento tendrá un costo de 36 millones 597 mil 727 pesos.

Además, la Sobse detalló trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo del Puente vehicular ubicado en Circuito Estadio Azteca y Anillo Periférico, en la alcaldía Coyoacán, con una inversión de 14 millones 994 mil 952 pesos.

A ello se suma la intervención del puente peatonal Cetram Huipulco–Estadio Azteca, con un monto de 33 millones 971 mil 180.79 pesos, a cargo del Consorcio de Ingenieros Constructores y Consultores.

En total, las obras en el Cetram Huipulco y alrededores del Estadio Banorte alcanzan una inversión de 85 millones 563 mil 859 pesos, como parte de los preparativos para el .

LL

