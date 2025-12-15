La Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública de la Ciudad de México informó que reubicará temporalmente a los comerciantes que se encontraban en el puente que conecta el Cetram Huipulco con el Estadio Ciudad de México, en la alcaldía Coyoacán.

De acuerdo con la tarjeta informativa, los vendedores ahora estarán instalados en la Plaza del Médico, San Fernando y Tlalpan, así como en el Mercado Lázaro Cárdenas.

La dependencia detalló que estas reubicaciones temporales obedecen a los trabajos de remodelación del puente peatonal “La Pasarela”, el cual conecta el Cetram Huipulco con el Estadio Ciudad de México.

Lee también Santa Claus y Reyes Magos bloquean vialidades; exigen espacios para trabajar en el Centro Histórico

Asimismo, reiteró que el traslado será provisional, mientras se lleva a cabo la construcción del edificio que se les asignará de manera definitiva para la venta de sus productos.

“La reubicación será temporal mientras se realizan los trabajos de ejecución del edificio que albergará de forma definitiva a los comerciantes, agradeciendo la comprensión de los mismos y de la ciudadanía”, indicó la autoridad.

Finalmente, recalcó que los tres espacios a los que fueron trasladados quedarán libres de comercio una vez que concluya la construcción del inmueble destinado a los vendedores.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL