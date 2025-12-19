Un operativo contra un grupo de extorsionadores que amedrentaban a los dueños y trabajadores de una empresa de paquetería ubicada en la calle Río Ebro de la colonia Cuauhtémoc, en la misma alcaldía, derivó en una balacera donde seis personas fueron detenidas y un policía resultó herido.

“Se escucharon más de 30 balazos. Ellos venían siendo seguidos por los patrulleros”, contó Gabo, taquero de la zona y testigo del intercambio de disparos en la casa de Río Ebro número 30.

De acuerdo con videos de vecinos, a los cuales tuvo acceso EL UNIVERSAL, se observa que al lugar arribaron policías vestidos de civil, pero con chalecos antibalas, quienes empuñaban sus armas hacia la vivienda de color blanco.

Cuatro personas fueron capturadas en la vivienda con el número 30 de la calle Río Ebro; dos más fueron aprehendidas más tarde. Fotos: Especial

Otros equipos especiales ingresaron por la azotea y otros más lo hicieron a través de la casa contigua color rosa, donde incluso abrieron la puerta principal con un mazo.

La fachada del inmueble —de dos niveles, tonos blanco y gris, detalles en teja negra y una reja del mismo color— conserva un letrero que atribuye la construcción al arquitecto Quintanilla. Ahí quedaron 25 casquillos de armas largas y cortas, siete impactos de bala visibles en una ventana y, en el patio, una mancha de sangre junto a unos lentes de sol.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), las autoridades montaron ayer vigilancia luego de que recibieron una llamada telefónica alertando que trabajadores y propietarios de una empresa de paquetería localizada en la calle Río Ebro fueron amenazados por delincuentes.

El objetivo era identificar a los presuntos responsables, pero, indicó, durante el operativo policías detectaron que los presuntos extorsionadores arribaron armados y “ante la inminente situación de riesgo, los policías decidieron intervenir para su detención”.

En ese momento, uno de los presuntos responsables comenzó a realizar disparos en su contra, por lo que, al ver en riesgo su vida y la de las demás personas en el sitio, repelieron la agresión. Un policía fue herido en la cavidad abdominal y fue trasladado al hospital.

Con otros equipos de trabajo y el sobrevuelo de helicópteros Cóndor, se logró la detención de cuatro hombres de 30, 35, 36 y 54 años. Más tarde fueron aprehendidos otros dos.

Por la tarde, elementos de la SSC realizaron un cateo en el número 36 de la calle Río Tíber, en la colonia Cuauhtémoc. Con escudos balísticos y un ariete derribaron la puerta de un gimnasio. Tras la diligencia, se retiraron sin aseguramientos ni detenciones.

Reportan persecución y excesos

Sobre los hechos, los primeros reportes indican que se registró una persecución policial contra los extorsionadores, la cual inició desde Paseo de la Reforma y avanzó hasta Río Ebro. En el cruce con Río Nazas, a la altura del número 43, comenzó el enfrentamiento que puso en alerta a vecinos y comerciantes.

En el cruce de Río Ebro y Río Balsas, testigos vieron a al menos cinco hombres y una mujer a bordo de dos vehículos blancos. Ahí resultó herido Ángel, policía de 31 años.

A la par, surgieron denuncias vecinales. Francisco, habitante del número 30 de Río Ebro, acusó que agentes encapuchados ingresaron violentamente a su domicilio.

“Rompieron la puerta con un ariete, forzaron cuartos, cristales, subieron a la azotea. El operativo fue muy agresivo”.

Otra vecina, del número 32, denunció destrozos y la presunta sustracción de joyería y relojes de alta gama.