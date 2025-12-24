Muere alpinista al caer de 4 mil 300 metros en el Iztaccíhuatl; rescatan su cuerpo tras 20 horas de trabajos

Luego de una compleja operación de rescate que duró más de 20 horas en condiciones extremas, elementos de la Policía de Alta Montaña y Agreste Valle de México, junto con grupos voluntarios, lograron descender el cuerpo sin vida de Roberto Montoya Muñoz, el joven alpinista de 28 años originario de Puebla que perdió la vida al caer a un barranco en la zona conocida como Arista de la Luz, en el volcán Iztaccíhuatl.

El accidente ocurrió el domingo 21 de diciembre de 2025, cuando Montoya Muñoz ascendía junto con tres compañeros, también de Puebla, con la intención de alcanzar la cima de la “Mujer Dormida”.

El grupo había iniciado la travesía el sábado 20 de diciembre desde el Parque ecoturistico Dos Aguas, en el municipio mexiquense de Tlalmanalco, ingresaron por el área del Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl.

Rescatan cuerpo de alpinista fallecido en el Iztaccíhuatl; accidente ocurrió en la Arista de la Luz. Foto: Especial.

La alerta se recibió la mañana del domingo a las 11:13 horas en el Centro de Mando de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, en la que se alertó sobre la caída de un hombre a un barranco a más de 4 mil 300 metros de altura.

Inmediatamente, se activó un operativo con la Policía de Alta Montaña, la Cruz Roja de Amecameca y el Grupo de Rescate Agreste San Rafael.

Los rescatistas iniciaron el ascenso la madrugada del lunes 22 de diciembre a las 04:00 horas. Alrededor de las 12:45 horas de ese día, localizaron el cuerpo de Montoya Muñoz en coordenadas cercanas a la Arista de la Luz, confirmaron que ya no presentaba signos vitales debido a las lesiones por la caída.

Tras obtener autorización del Ministerio Público de Chalco a las 15:00 horas, se procedió al empaquetamiento en camilla Sked y al descenso.

Refuerzos del Grupo de Rescate Agreste San Rafael, Cruz Roja y otros voluntarios se sumaron por la tarde y noche.

Finalmente, en la madrugada del martes 23 de diciembre, a la célula de búsqueda arribó al Parque Ecoturístico Dos Aguas con el cuerpo.

Allí, la Policía de Investigación realizó las diligencias iniciales, y a la 01:00 hora se inició el traslado a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en Chalco, donde se completó la puesta a disposición a las 05:00 horas para practicar la necropsia correspondiente.

La Arista de la Luz es una zona restringida y de alto riesgo por su terreno técnico y exposición.

Autoridades recordaron la importancia de una preparación adecuada para actividades de alta montaña, especialmente en temporada invernal con condiciones climáticas adversas.

Este incidente resalta los peligros del alpinismo en el Iztaccíhuatl, uno de los volcanes más frecuentados del país.

