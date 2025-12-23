Tlalnepantla, Méx.-Un hombre perdió la vida la tarde de este martes luego de ser atropellado por una unidad de transporte público sobre avenida Río Lerma, en el centro del municipio de Tlalnepantla.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió cuando un vehículo de la ruta 05, con destino a Valle Verde arrolló a la víctima.

El cuerpo del masculino quedó sobre el asfalto, debajo de la unidad, con lesiones de gravedad, principalmente en la cabeza, lo que provocó su fallecimiento en el lugar.

Tras el percance, el conductor de la unidad y un acompañante presuntamente se retiraron del sitio, por lo que autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para su localización. La unidad involucrada porta placas de circulación 732-450-J.

Al lugar arribaron elementos de seguridad pública y servicios de emergencia, quienes confirmaron el deceso y acordonaron la zona para permitir las diligencias del Ministerio Público y el levantamiento del cuerpo.

El incidente generó afectaciones viales sobre avenida Río Lerma, donde la circulación se mantuvo lenta durante varios minutos mientras se realizaban los trabajos periciales.

Las autoridades exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones y respetar los señalamientos viales, además de utilizar vías alternas para evitar congestionamientos en la zona.

