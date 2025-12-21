Para 2026, el Gobierno del Estado de México mantuvo en 550 mil pesos el límite para otorgar el subsidio a la tenencia para automóviles, pero amplió el margen para motocicletas, al pasar de 115 mil pesos en 2025 a 215 mil 517 pesos, sin contar IVA.

El subsidio en el pago del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos estará vigente hasta el 6 de abril de 2026, excepto para vehículos adquiridos mediante importación definitiva, cuya vigencia será hasta el 31 de diciembre.

Con esta medida también se busca contar con un padrón vehicular actualizado que permita la identificación plena de los automotores y coadyuve en la prevención y disminución de delitos.

El acuerdo publicado en la Gaceta de Gobierno el 19 de diciembre precisa que el subsidio será de 100 por ciento para personas propietarias de vehículos con placas expedidas en 2021 y posteriores, y de 50 por ciento para vehículos con placas de 2020.

Asimismo, se enfatiza que la medida no será aplicable a vehículos propiedad de la Federación, del Estado, de los municipios, ni de organismos auxiliares o autónomos.

Los requisitos para acceder al subsidio son: ser residentes de la entidad; estar al corriente en obligaciones fiscales; realizar la gestión durante la vigencia del acuerdo a través del Portal de Servicios al Contribuyente de la Secretaría de Finanzas o en los Centros de Servicios Fiscales; obtener el Formato Universal de Pago y pagar los derechos por servicios de control vehicular.

En el caso de propietarios de motocicletas, motonetas, trimotos, cuadrimotos y vehículos nuevos o usados adquiridos mediante importación definitiva, que deban inscribirse por primera vez en el Registro Estatal de Vehículos durante 2026, deberán realizar el trámite de alta dentro de los 15 días siguientes a la fecha de adquisición o importación.

