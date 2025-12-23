Ecatepec, Méx.-Trabajadores del gobierno de Ecatepec, junto con elementos de la Policía Municipal, Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional, participaron en la Jornada de Recuperación de Espacios en el deportivo Emiliano Zapata, como resultado de los acuerdos en la Mesa de Paz para intervenir entornos públicos y mejorar la seguridad.

El secretario del Ayuntamiento, Faustino de la Cruz Pérez, dio a conocer que el compromiso de las fuerzas policiacas no es sólo mejorar la seguridad, sino recuperar los espacios públicos y dejarlos en las mejores condiciones para la práctica deportiva y esparcimiento de las familias.

El subdirector operativo de la Policía Municipal, Edmundo Esquivel Fuentes, explicó que esta jornada fue resultado del acuerdo en Mesa de Paz, ante solicitudes vecinales para mejorar el entorno y reducir la incidencia delictiva en inmediaciones del deportivo y la colonia Ejidal Emiliano Zapata.

Ecatepec participa en la Jornada de Recuperación de Espacios. Foto: Especial.

“Hicimos un gran despliegue con todo el personal para limpiar este deportivo Emiliano Zapata. El esfuerzo es para traer la paz a Ecatepec y una de las características para poder traer paz es recuperar espacios e impulsar al deporte como un baluarte que ha abrazado como causa el gobierno”, explicó.

La intención del gobierno que encabeza la alcaldesa, Azucena Cisneros Coss, es tener espacios dignos y limpios, donde la gente pueda practicar algún deporte, convivir en familia y de esta forma contribuir a la pacificación de las comunidades.

Fueron cerca de un centenar de integrantes de fuerzas policiales y federales, así como trabajadores de las direcciones de Servicios Públicos, Gobierno y Protección Civil de Ecatepec, quienes participaron en los trabajos para limpiar el deportivo y mejorar las espacios para la activación física.

Servicios Públicos destinó equipo de retroexcavadoras, volteos, desvaradoras y cuadrillas de trabajo para retirar basura y hierba, y limpiar las canchas deportivas para el disfrute de las familias.

Desde el 1 de enero, cuando inició la actual gestión local, el gobierno de Ecatepec ha impulsado una estrategia integral para recuperar espacios públicos, principalmente a través de programas como “Ocupa tu parque, vive tu barrio” y “Cambia de Cancha”.

Estas acciones buscan combatir la inseguridad, fomentar el deporte y la recreación, y devolver estos sitios a las familias, para evitar que sean ocupados por la delincuencia.

Hasta la fecha las autoridades locales rescataron cerca de 500 espacios públicos, incluidos parques, deportivos, plazas, zonas verdes y bajo puentes, en los que se han realizado limpieza, poda, chaponeo, iluminación y, en algunos casos, rehabilitación integral.

En etapas intermedias (septiembre 2025), se reportaron 180 espacios recuperados, con la meta de llegar a 500 al cierre del año.

Programas como “Cambia de Cancha” iniciaron en 34 espacios recuperados de 17 comunidades prioritarias, con planes de extenderse a los 500 para beneficiar a unos 200 mil jóvenes.

