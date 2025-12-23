Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía capitalina, ejecutaron una orden de aprehensión por el delito de asociación delictuosa contra José Luis, presunto integrante de la Unión Tepito, grupo criminal con presencia en la Ciudad de México.

De acuerdo con las autoridades, la detención se realizó en el Estado de México, tras trabajos de investigación e inteligencia orientados a la captura de generadores de violencia. El sujeto, de 37 años, estaría vinculado con actividades como narcomenudeo, extorsión, robo y homicidio.

Se informó que el detenido habría cambiado su domicilio al municipio de Ecatepec de Morelos para evadir la acción de la justicia, además de estar relacionado con una carpeta de investigación iniciada en 2024.

Tras confirmar su identidad, los oficiales le notificaron la orden judicial y, posteriormente, fue trasladado a un centro penitenciario al oriente de la capital, donde quedó a disposición de la autoridad competente.

