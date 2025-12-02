Más Información

Elige Jucopo lista de 10 aspirantes a la FGR; la conforman 5 mujeres y 5 hombres

Elige Jucopo lista de 10 aspirantes a la FGR; la conforman 5 mujeres y 5 hombres

Senado ajusta formato de comparecencias de aspirantes a la FGR; así es como funcionará ahora

Senado ajusta formato de comparecencias de aspirantes a la FGR; así es como funcionará ahora

Sheinbaum anuncia arranque de las Farmacias del Bienestar; inician en el Edomex con 500

Sheinbaum anuncia arranque de las Farmacias del Bienestar; inician en el Edomex con 500

Se registra en México boom de migrantes asiáticos

Se registra en México boom de migrantes asiáticos

Ya hay fecha y horario para el México vs Portugal en el Estadio Azteca; el Tricolor también enfrentará a Bélgica

Ya hay fecha y horario para el México vs Portugal en el Estadio Azteca; el Tricolor también enfrentará a Bélgica

Ariadna Montiel: Salud Casa por Casa está cumpliendo el objetivo; van más de 8 millones de consultas

Ariadna Montiel: Salud Casa por Casa está cumpliendo el objetivo; van más de 8 millones de consultas

La Policía de la Ciudad de México detuvo a José Alberto Pérez Trejo, alias “El Pepe” y a Luis Raúl Rivera González, alias “El Cacas”, pertenecientes a una facción de la Unión Tepito lidereada por "El Chori".

De acuerdo a la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) la célula a la que pertenecerían los detenidos está dedicada a la extorsión de comerciantes y el robo a transeúntes en el Centro y en el barrio de Tepito.

La captura se logró cuando policías asignados a la vigilancia de la colonia Centro dieron cuenta de los dos sujetos que agredían a un comerciante en el cruce de las calles El Carmen y República de Colombia.

Al parecer, uno de los agresores portaba un arma de fuego.

Lee también

Los informados se acercaron y tras una revisión les encontraron la pistola y dos cartuchos útiles, así como 48 bolsas con aparente crystal, 70 bolsas con aparente cocaína en polvo y 32 dosis de lo que sería marihuana.

Los dos presuntos integrantes de la Unión de Tepito, de 25 y 49 años de edad, fueron puestos a disposición de un representante del Ministerio Público para que defina su situación jurídica.

La SSC informó que en un cruce de información se supo que Rivera González cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por delitos contra la salud.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]