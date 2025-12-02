La Policía de la Ciudad de México detuvo a José Alberto Pérez Trejo, alias “El Pepe” y a Luis Raúl Rivera González, alias “El Cacas”, pertenecientes a una facción de la Unión Tepito lidereada por "El Chori".

De acuerdo a la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) la célula a la que pertenecerían los detenidos está dedicada a la extorsión de comerciantes y el robo a transeúntes en el Centro y en el barrio de Tepito.

La captura se logró cuando policías asignados a la vigilancia de la colonia Centro dieron cuenta de los dos sujetos que agredían a un comerciante en el cruce de las calles El Carmen y República de Colombia.

Al parecer, uno de los agresores portaba un arma de fuego.

Lee también Protestas violentas, tácticas rebasadas: la CDMX no ha aprendido a contener marchas

Los informados se acercaron y tras una revisión les encontraron la pistola y dos cartuchos útiles, así como 48 bolsas con aparente crystal, 70 bolsas con aparente cocaína en polvo y 32 dosis de lo que sería marihuana.

Los dos presuntos integrantes de la Unión de Tepito, de 25 y 49 años de edad, fueron puestos a disposición de un representante del Ministerio Público para que defina su situación jurídica.

La SSC informó que en un cruce de información se supo que Rivera González cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por delitos contra la salud.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL