La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) confirmó la identidad del hombre asesinado en el restaurante Luau, en la Zona Rosa, y dijo que se trata de Óscar Medina, presunto integrante de “Los Chapitos” y apodado el “El Panu” y por quien el Departamento de Justicia y la Administración para el Control de Drogas (DEA) ofrecía una recompensa de hasta cuatro millones de dólares por su captura.

A cuatro días del ataque directo en el que perdió la vida Óscar, quien primero fue identificado por su pareja, María José, como Óscar Ruiz, e incluso, el cuerpo ingresó con ese nombre al Incifo, las autoridades de la fiscalía informaron sobre su identidad.

La FGJCDMX indicó que la comprobación de la identidad se dio a través de un peritaje de huellas dactilares como “fue confirmada la identidad de la víctima Oscar “N”, señalado como presunto integrante del grupo criminal “Los Chapitos”.

Por estos hechos, la fiscalía capitalina precisó que se inició una investigación por el delito de homicidio calificado.

Así fue cómo asesinaron a un integrante de "Los Chapitos" en restaurante de Zona Rosa

De acuerdo con las indagatorias, la víctima se encontraba con familiares cuando un individuo con vestimenta oscura, gorra y cubrebocas se aproximó y le disparó con un arma de fuego en diversas ocasiones, provocando su muerte y lesionando a otra persona.

Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes acordonaron el área y notificaron al Ministerio Público. Posteriormente, se incorporaron peritos en criminalística e identificación forense, así como agentes de la Policía de Investigación (PDI), para recabar indicios y asegurar el inmueble.

¿Quién era Óscar Medina, "El Panu"?

La FGJ-CDMX indicó que en el ámbito internacional, autoridades de Estados Unidos, a través del Departamento de Justicia y la Administración para el Control de Drogas (DEA), mantenían una orden de búsqueda contra Oscar “N”, por quien se ofrecía una recompensa de hasta cuatro millones de dólares, derivada de acusaciones por delitos relacionados con el tráfico internacional de drogas, así como por su presunto rol operativo dentro del Cártel de Sinaloa, organización criminal con impacto transnacional.

La Fiscalía CDMX mantiene la investigación en curso para esclarecer plenamente los hechos, identificar y localizar a quienes resulten responsables y determinar el móvil del ataque.

Asimismo, refrenda su compromiso con la procuración de justicia, la seguridad ciudadana y el combate frontal a los delitos de alto impacto.

